После сообщений об инфаркте Эрдоган говорил онлайн с Путиным: о чем именно шла речь

После сообщений в ряде турецких СМИ о том, что у президента Турции Реджепа Эрдогана произошло сердечное приступ, глава провел переговоры онлайн с диктатором Владимиром Путиным. Путин и Эрдоган приняли участие в церемонии доставки ядерного топлива на АЭС "Аккую".

Об этом сообщает Cnn Turk.

Руководители затронули следующие темы:

русско-украинская война,

зерновая сделка

Сирия

Cumhurbaşkanımızın ,Rusia Devlet Baskanı Putin ile Görüşmesi … Anlık @RTERdogan Elhamdülillah Devletin Başı Recep Tayyip Erdoğan is başında #Akkuyu pic.twitter.com/ozz3z — Ömer (ül) Faruk (@merFaru49225383) April 27, 2023

"Встреча нашего президента с президентом России Путиным… Мгновенно. Глава государства Реджеп Тайип Эрдоган на работе", — говорится в сообщении в Twitter Эрдогана.

В то же время, пропагандистские каналы пишут, что Путин заявил: Турция войдет в клуб стран с ядерной энергетикой.

Эрдоган заявил, что новые инициативы можно прорабатывать через предложенную рабочую группу.

К слову, Россия и Турция выступают за увеличение количества авиарейсов, совершающих эти две страны.

Напомним, в Турции опровергли информацию о сердечном приступе Эрдогана. Там сообщили, что лидер государства якобы заболел легкой простудой.

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