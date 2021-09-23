После совещания по стрельбе в Пермском университете погиб начальник регионального Следственного комитета РФ: фото

После совещания по стрельбе в Пермском университете погиб начальник регионального Следственного комитета РФ: фото

Ответственный за расследование дела пермского стрелка совершил самоубийство в своем коттедже.

В четверг, 23 сентября, руководителя управления Следственного комитета РФ по Пермскому краю Сергея Скарапульцева, который занимался расследованием дела "пермского стрелка" Тимура Бекмансурова, нашли мертвым в своем коттедже.

Как сообщает Telegram-канал Baza, чиновник, вероятно, покончил с собой после совещания у начальства.

Как сообщает издание со ссылкой на собственные источники, сегодня в региональном управлении СК РФ прошло совещание с представителями центрального аппарата, посвященное атаке на Пермский университет. В результате совещания от расследования отстранили многих местных следователей.

Фото: Telegram

Тело Сарапульцева обнаружили его коллеги. Он покончил с собой около 15:00 в собственном доме на Виноградной улице.

Для установления причин и обстоятельств гибели чиновника в Пермь прибудет проверка СК РФ.

Напомним, к стрельбе в Пермском государственном университете стрелок готовился несколько лет. Деньги на оружие он собирал еще со школы.

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