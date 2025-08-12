После столкновений на концерте Макса Коржа, Польша выдворит 57 украинцев

Стычки на концерте

В Варшаве против 63 человек, участвовавших в беспорядках на концерте белорусского рэпера Макса Коржа, открыто производство об их принудительном или добровольном выселении из страны.

Об этом сообщил премьер-министр Польши Дональд Туск, которого цитирует TVN24

Туск уточнил, что среди этих 63 человек — 57 граждан Украины и шесть белорусов. Он отметил, что «суды отреагировали очень быстро».

Во время концерта, который состоялся в субботу, на стадионе произошли столкновения между фанатами и охраной, а также было зафиксировано использование пиротехники — дымовых шашек и файеров. В социальных сетях распространились видео, на которых видно, как часть посетителей перепрыгивала через барьеры, чтобы попасть на сцену.

Кроме того, на мероприятии был замечен запрещённый в Польше флаг Украинской повстанческой армии (УПА). Представитель полиции Роберт Шумята сообщил, что «Мы видели в СМИ, что появились, возможно, запрещённые законом символы, которые пропагандируют тоталитарный режим». Он добавил, что «мы собрали весь доказательный материал и передали его в прокуратуру, чтобы получить правовую оценку и выяснить, имело ли место преступление».

Участник концерта Дмитрий, который держал запрещённый флаг, извинился за свой поступок в социальных сетях. В видеозаписи он заявил:

«Хочу обратиться ко всем, кого могло обидеть то, что произошло во время концерта в Варшаве. Я знаю, что в моей родной стране, в Украине, ежедневно гибнут люди. Поэтому я понимаю, что вражда и ненависть ни к чему хорошему не приведут. Я не хотел вызывать негативных эмоций. Флаг, который я держал, был для меня символом поддержки украинцев. Я не имел никакого отношения к пропаганде какого-либо режима. Я хотел лишь напомнить о российской агрессии и поддержать наших воинов», — сказал он.

Он также добавил: «Если кто-то почувствовал себя оскорблённым, я прошу прощения. Я благодарен всем полякам, которые помогают украинцам и продолжают это делать».

