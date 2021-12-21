После татуировки за $150 появились бородавки: девушка рассказала о последствиях импульсивного решения (фото)

Джейд до сих пор не знает, что именно стало причиной появления пузырьков.
20 летняя Джейд Харви из Кейп-Коралл, штат Флорида, летом прошлого года сделала татуировку, после чего на ее руках начали появляться огромные бородавки. В конце концов, их пришлось сжечь.
Об этом пишет The Metro.
Девушка подумала, что это была просто реакция кожи, когда вскоре после беременности заметила, что из ее тату выпирают комочки. Харви пошла к врачу, когда они не перестали расти, где ей сказали, что их нужно сжечь жидким азотом.
"Будьте осторожны относительно того, где вы делаете татуировку", – сказала девушка.
Джейд до сих пор не знает, что стало причиной появления бородавок. Но, как оказалось, они могут распространяться на татуировки, нанесенные у существующих фурункулов, а гормоны во время беременности ухудшили состояние.
Фурункулы продолжали увеличиваться, но, поскольку они не причиняли ей боли или раздражения, а ушерка заверила девушку, что беспокоиться не о чем, их оставили в покое. В сентябре девушка родила свою первую дочь Эллу Спринг Харви, но даже после этого бородавки не исчезли.
Тогда она пошла к своему врачу, который сообщил ей, что пациентка должна удалить их, выжег или используя крем. Поскольку роженица кормила грудью, она не хотела использовать крем, поэтому решила сжечь ее с помощью жидкого азота.
"Казалось, что она сжигала мою кожу. Казалось, будто факел был под рукой или я держал сухой лед", — вспоминает потерпевшая.
К сожалению, в следующем месяце ей пришлось вернуться на сеанс, потому что комочки появлялись снова. Девушка поделилась своей историей на TikTok, которая сейчас набрала почти 200 тысяч симпатий.
"Будьте осторожны, к кому вы ходите и где делаете татуировку – избегайте мест вблизи бородавок и не будьте импульсивны", — сказала девушка, заметив, что потратила на рисунок на теле 150 долларов (более 4 тысяч гривен).
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