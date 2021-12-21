После татуировки за $150 появились бородавки: девушка рассказала о последствиях импульсивного решения (фото)

Джейд до сих пор не знает, что именно стало причиной появления пузырьков.

20 летняя Джейд Харви из Кейп-Коралл, штат Флорида, летом прошлого года сделала татуировку , после чего на ее руках начали появляться огромные бородавки. В конце концов, их пришлось сжечь.

Об этом пишет The Metro.

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Девушка подумала, что это была просто реакция кожи, когда вскоре после беременности заметила, что из ее тату выпирают комочки. Харви пошла к врачу, когда они не перестали расти, где ей сказали, что их нужно сжечь жидким азотом.

"Будьте осторожны относительно того, где вы делаете татуировку", – сказала девушка.

Джейд до сих пор не знает, что стало причиной появления бородавок. Но, как оказалось, они могут распространяться на татуировки, нанесенные у существующих фурункулов, а гормоны во время беременности ухудшили состояние.

Фурункулы продолжали увеличиваться, но, поскольку они не причиняли ей боли или раздражения, а ушерка заверила девушку, что беспокоиться не о чем, их оставили в покое. В сентябре девушка родила свою первую дочь Эллу Спринг Харви, но даже после этого бородавки не исчезли.

Metro

Тогда она пошла к своему врачу, который сообщил ей, что пациентка должна удалить их, выжег или используя крем. Поскольку роженица кормила грудью, она не хотела использовать крем, поэтому решила сжечь ее с помощью жидкого азота.

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"Казалось, что она сжигала мою кожу. Казалось, будто факел был под рукой или я держал сухой лед", — вспоминает потерпевшая.

К сожалению, в следующем месяце ей пришлось вернуться на сеанс, потому что комочки появлялись снова. Девушка поделилась своей историей на TikTok, которая сейчас набрала почти 200 тысяч симпатий.

"Будьте осторожны, к кому вы ходите и где делаете татуировку – избегайте мест вблизи бородавок и не будьте импульсивны", — сказала девушка, заметив, что потратила на рисунок на теле 150 долларов (более 4 тысяч гривен).

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