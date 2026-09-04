После тайного визита директора ЦРУ Путин лишь усилил удары по Украине: почему так произошло

Путин / © Associated Press

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Редкий и неожиданный визит директора ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву не только не убедил российского диктатора Владимира Путина остановить войну, но и, похоже, лишь укрепил его намерение добиться военной победы.

Об этом сообщает The Washington Post со ссылкой на источники в американской разведке, представителей российской элиты и аналитиков.

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После встреч американского чиновника с руководством российских спецслужб Москва существенно интенсифицировала воздушные атаки реактивными дронами и ракетами по украинской гражданской инфраструктуре — объектам энергетики, водоснабжению, супермаркетам и продовольственным складам.

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По данным издания, Путин стремится воспользоваться истощением украинской системы ПВО, чтобы заставить Киев капитулировать и согласиться на его территориальные требования уже этой зимой.

Тайные переговоры с руководителем ФСБ

В Москве Джон Рэтклифф встретился с директором ФСБ Александром Бортниковым — одним из ближайших доверенных лиц в окружении Путина. Это была первая серьезная попытка установить формализованный контакт такого уровня.

По данным трех источников, директор ЦРУ предостерег российскую сторону, что дальнейшая эскалация обернется против самой РФ. Он призвал вернуться к переговорам, поскольку позиция России слаба и ухудшится через 6–12 месяцев.

Ретклифф подчеркнул, что оккупация Донбасса не является реалистичной целью и Украина на это не пойдет.

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Однако в США признают: передать месседж удалось, но изменить позицию Кремля нет.

«Россия расценила этот визит как попытку убедить Путина остановиться, но сам Путин считал это как слабость Вашингтона», — отметил источник, осведомленный о ходе обсуждений.

Путин убежден в своей победе

По словам старшей научной сотрудницы Центра Карнеги Татьяны Становой, реальность Путина кардинально отличается от оценок американской разведки. Диктатор уверен, что выиграет войну на истощение и что рано или поздно Украина сломается.

Источники среди российских бизнес-кругов отмечают, что Кремль видит массированные удары по гражданской инфраструктуре единственным способом добиться результата.

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«В Кремле царит мнение, что еще несколько месяцев войны не проблема для России, но для Украины это огромное испытание. Они считают, что если бомбить энергетику и водоснабжение, это создаст максимальное недовольство населения и заставит правительство закончить войну», — рассказал один из московских предпринимателей.

Проблемы в самой РФ

Несмотря на оптимизм диктатора, продление войны создает огромные риски для российской экономики.

Дефицит бюджета

К концу июля 2026 дефицит разросся до $74,4 млрд (2,8% ВВП), что значительно превысило прогнозы.

Топливный кризис

Удары украинских беспилотников по НПЗ повлекли за собой худший со времен СССР дефицит горючего, который Путин публично признал на форуме во Владивостоке.

Отток капитала

Россияне массово изымают денежные средства из банковской системы, а просроченные долги предприятий стремительно растут.

Впрочем, по данным WP, даже если оцепление Путина и руководитель ФСБ Бортников понимают всю опасность длительной войны для России, никто из них не решится убеждать диктатора пойти на компромисс или согласиться на мир по линии фронта.

Напомним, 25 августа стало известно, что в Москву тайно прибыл директор ЦРУ Джон Рэтклифф. В тот же день СМИ сообщили, что США якобы попросили Украину воздержаться от ударов по Москве, Петербургу и северу России во время пребывания делегации.

В то же время, руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов заявил, что война в Украине не была главной темой во время визита директора ЦРУ в Москву.

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