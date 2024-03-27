После теракта в "Крокус Сити" в России возникла новая фобия: Кыргызстан предупредил своих граждан

В РФ растет резко негативное отношение к выходцам из Центральной Азии.

После теракта в концертном зале "Крокус Сити" на окраине Москвы, в совершении которого обвиняют четырех граждан Таджикистана, в России распространяется предубеждение к гражданам из преимущественно мусульманских государств Центральной Азии.

Как сообщает Reuters, в МИД Кыргызстана призвали граждан этой страны посещать Россию только в случае необходимости.

В сообщении внешнеполитического ведомства этой центральноазиатской страны советуют своим согражданам перед поездкой в РФ всегда иметь при себе все необходимые документы и выполнять законные предписания российской полиции.

В агентстве напомнили, что, кроме четырех подозреваемых в совершении теракта таджиков, российские силовики задержали еще троих граждан — двоих родом из Таджикистана и одного из Кыргызстана.

Последнего обвиняют в том, что он приютил совершивших нападение на “Крокус Сити Холл”. Он также находится под стражей, как и два других пособника террористов и непосредственные исполнители теракта.

Российские информационные Telegram-каналы сообщают также, что власти соседнего Узбекистана дали подобный совет всем узбекским гражданам, которые сейчас находятся в России или планируют туда поехать.

Telegram-канал "Подъем" сообщил о росте резко негативного отношения к выходцам из Центральной Азии в России, особенно к таджикам. Мигранты из этих стран в России стали терять заработок. Например, многие пользователи отменяют такси, если водитель – таджик.

Напомним, ответственность за террористическую атаку в Москве, в которой, по последним данным, погибли 139 человек и 182 получили ранения, взяло "Исламское государство". Теракт объясняют войной со "странами, борющимися с исламом". Фотографию четырех мужчин, лица которых спрятаны за масками, опубликовало агентство Amaq, аффилированное к "Исламскому государству". После задержания всех обвиняемых в терроризме доставили в зал суда с очевидными следами побоев и увечьями.

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