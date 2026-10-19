После Трампа США уже не будут прежними: предвестник терактов сделал прогноз до 2066 года

Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

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Британский журналист, писатель, футуролог Джонатан Марголис, ранее точно предсказавший всплеск исламского терроризма, сделал новые прогнозы до 2066 года. По его мнению, мир после президентства лидера США Дональда Трампа претерпит необратимые изменения, а искусственный интеллект вытеснит традиционную демократию.

Об этом пишет The Independent.

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Марголис, известный своим критическим отношением к распространенным прогнозам экспертов по поводу будущего, представил новое неутешительное видение — на этот раз того, каким может стать мир после Трампа. Писатель и самопровозглашенный «апокалиптимист» еще в 2000 году в своей книге A Brief History of Tomorrow («Краткая история завтрашнего дня») предсказал распространение исламского терроризма, развитие носимых гаджетов и «эффект изоляции», связанный с распространением Интернета.

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Журналист, специализирующийся на технологиях, взял за основу выражение, приписываемое кинопродюсеру Сэмюэлу Голдвину: «Никогда ничего не предсказывайте — особенно будущего». В своей работе Марголис проанализировал, насколько ошибочны прогнозы предыдущих поколений относительно того, каким будет будущее.

В частности, автор книги обратил внимание на скептическое отношение к прогнозистам, регулярно предсказывающим масштабные катастрофы. По его словам, человечество не раз демонстрировало способность адаптироваться к различным изменениям — от климатических и технологических до экономических.

Спустя 25 лет футуролог снова обратился к теме технологий. В этот раз особое внимание он уделил стремительному развитию искусственного интеллекта, появление которого в свое время затруднился предсказать, а также его возможному влиянию на современные геополитические процессы. В то же время Марголис считает, что часть мрачных сценариев будущего уже не стоит воспринимать лишь как преувеличение.

Футуролог смоделировал мир через 40 лет — в 2066 году. Он представил ряд тревожных прогнозов, к которым, по его мнению, следует отнестись серьезно, а также добавил несколько шутливых сценариев, в которых, впрочем, тоже можно увидеть определенную долю правды. Указанные проценты представляют собой личную оценку вероятности каждого прогноза.

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Прогнозы Джонатана Марголиса

Демократию отменят, чтобы не допустить прихода популистов к власти. Система, которая в течение многих лет оставалась доминирующей в значительной части мира, может быть заменена «доброжелательными автократиями», управляемыми искусственным интеллектом. Вероятность такого сценария Марголис оценивает в 20%. Каждый человек будет иметь право на «универсальную помощь». Речь идет о гарантированной выплате, которой будет достаточно для жизни, независимо от того, будет ли работать человек. Основной причиной станет все более широкое использование ИИ, который будет выполнять значительную часть работы, которую сегодня делают люди. Вероятность — 50%. Люди начнут поклоняться машинам в форме божеств из искусственного интеллекта. Причина, по прогнозу Марголиса, состоит в том, что «в отличие от богов, они могут отвечать на их молитвы». Вероятность такого развития событий — 65%. Детей станет мало. По мере повышения уровня жизни семьи, вероятно, будут становиться все меньше. В то же время будет увеличиваться доля здоровых людей старшего возраста. Вероятность такого сценария Марголис оценивает в 70%. Китай продолжит нынешний курс и в конечном итоге станет «самым влиятельным государством». Соединенные Штаты, по мнению футуролога, продолжат оставаться самой богатой страной мира, однако после президентства Трампа США уже не смогут вернуться к прежнему уровню успеха. Вероятность — 80%. Квалифицированных рабочих, в том числе сантехников, станет слишком много. На фоне развития ИИ люди все чаще будут овладевать ручным трудом и ремеслами, стараясь таким образом обезопасить себя от потери работы. Однако в конце концов желающих работать в этих сферах будет больше, чем потребует рынок. Вероятность — 60%.

В то же время часть прогнозов Марголиса носит откровенно комедийный характер.

В частности, он с 90% вероятности прогнозирует, что футбольный клуб Премьер-лиги вылетит в Лигу 2. Вероятность того, что принтеры будут и дальше застревать, футуролог оценивает в 99%. Еще 65% он отводит сценарию, при котором поколение «вок» пожалеет о своих взглядах.

Также Марголис с 90% вероятности прогнозирует, что человекообразные роботы не смогут поднять чашку чая по лестнице, не пролив ее.

К слову, журналисты попросили искусственный интеллект оценить вероятность мирового конфликта. ИИ считает глобальную войну в 2026-2027 годах маловероятной, но называет период 2028-2035 годов потенциально наиболее опасным для эскалации между крупными государствами (в частности, конфликтов США с Китаем из-за Тайваня или России с НАТО). В то же время система подчеркнула, что это только предположение, а не статистический прогноз. ИИ подчеркнул, что Третья мировая война не является неизбежной, поскольку у государств есть веские причины ее избегать.

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