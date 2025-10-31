После убийства активиста Чарли Кирка чиновники Трампа скрываются на военных базах

Белый дом / © Associated Press

Администрация президента США Дональда Трампа принимает беспрецедентные меры безопасности после убийства консервативного активиста Чарли Кирка.

Как сообщает The Atlantic со ссылкой на источники, по меньшей мере шесть чиновников федерального уровня были вынуждены переехать на военные базы.

Среди них — государственный секретарь Марко Рубио, министр войны Пит Гегсет, министерша внутренней безопасности Кристи Ноэм, а также старший советник президента по политике Стивен Миллер.

По словам собеседников издания, жилье на базах выбрали не только из-за потенциальных угроз, но и учитывая возможные протесты.

Кристи Ноем сменила место жительства после того, как Daily Mail опубликовала адрес ее частной квартиры. Она переехала в служебный дом на территории военной базы Анакостиа-Боллинг.

Марко Рубио и Пит Гегсет поселились на базе Форт Макнейр, а министр армии Дэниел Дрисколл — на базе Майер-Гендерсон-Холл.

Еще один высокопоставленный чиновник, имя которого не разглашается из соображений безопасности, также покинул частный дом после убийства Кирка и по рекомендации службы охраны перебрался на военную базу.

The Atlantic также сообщает, что спрос на безопасное жилье на базах резко возрос, что повлекло за собой дефицит мест. В результате некоторые чиновники столкнулись с трудностями.

В частности, команде директора Национальной разведки США Тулси Габбард не удалось поселиться на одной из баз из-за отсутствия свободных помещений. Об этом журналистам рассказал бывший представитель американского правительства.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп и миллиардер Илон Маск пересеклись на похоронах убитого американского консервативного активиста Чарли Кирка.

Мы ранее информировали, что заместитель руководителя аппарата Белого дома Тейлор Будович уходит с должности ради новой работы, но ее подробности не разглашаются.