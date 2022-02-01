После убийства двух заключенных в федеральных тюрьмах США объявили локдаун

По данным СМИ, конфликт вспыхнул между членами жестокой уличной банды MS-13.

В США после убийства в пенитенциарном учреждении двух заключенных более чем в 120 федеральных тюрьмах по всей стране объявили локдаун.

Об этом информирует The Associated Press.

Отмечается, что в понедельник, 31 января, сотрудники тюрьмы USP Beaumont в Бомонте, штат Техас, сообщили о потасовке между несколькими заключенными, в результате которой двое осужденных мужчин 34 и 54 лет скончались в медучреждении, а еще двое продолжают лечение.

По данным издания, конфликт вспыхнул между членами жестокой уличной банды MS-13.

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Инцидент вызвал опасения по поводу того, что насилие может распространиться на другие учреждения, из-за чего в более чем 120 федеральных тюрьмах объявили локдаун. Теперь заключенные большую часть дня будут находиться в своих камерах, а их посещения отменят.

Как пишет издание, в течение последних месяцев в федеральной тюремной системе США возник ряд серьезных проблем с безопасностью, в том числе несколько смертей и ножевых ранений заключенных.

Министерство юстиции США в январе объявило об отставке директора Федерального бюро тюрем Майкла Карвахаля на фоне скандала с информацией о коррупции и неправомерных действиях в агентстве.

В ноябре 2007 года двое заключенных из Бомонта вырвались из наручников, ударили ногами двух сотрудников исправительного учреждения, сопровождавших их в камеры, и украли ключи, после чего зарезали одного из заключенных.

Спустя несколько месяцев, в феврале 2008 года, заключенный из Бомонта был задушен в своей камере двумя другими осужденными, один из которых был сооснователем тюремной банды Dead Man Incorporated.

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