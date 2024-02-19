После убийства Навального в России взялись за Ходорковского: детали от ГУР

В РФ обсуждаются возможные методы продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах.

После убийства в тюрьме Алексея Навального, в Кремле и спецслужбах России принялись обсуждать дальнейшие действия в отношении других оппозиционеров. В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского.

Об этом представитель ГУР Минобороны Украины Андрей Юсов сообщил в Сети.

"После убийства в тюрьме Алексея Навального, в москве, по имеющимся данным, все выходные проводились совещания в администрации "президента" и российском гестапо (спецслужбах рф) по дальнейшим действиям в отношении других российских оппозиционеров", – говорится в заявлении представителя украинской военной разведки.

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Он добавил, что в западных странах Навальный воспринимался как одна из центральных фигур оппозиции кремлевскому режиму. Теперь, по словам Юсова, перед очередными выборами президента РФ тамошний режим ищет способы противодействия политическим фигурам, раскрывающим нелегитимность и ничтожность переназначения Путина на должность.

"В частности, активно обсуждается деятельность Михаила Ходорковского, который продолжает олицетворять заметный политический и медийный ресурс, критический к российским властям военных преступников", — уточнил представитель ГУР.

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Он добавил, что в РФ также обсуждаются возможные методы продолжения "зачистки" влиятельных лиц в среде российской оппозиции в других странах и последствия проведения активных мероприятий на территории стран свободного мира.

Напомним, о смерти Навального стало известно 16 февраля. Пресс-секретарь оппозиционера Кира Ярмыш сообщила, что Навального убили в колонии в 14:17 по местному времени.

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Отметим, что летом 2023 года бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович предположил, что после крушения режима Путина РФ может возглавить Ходорковский, отбывавший наказание в колонии и считающийся узником совести.

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