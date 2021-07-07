После убийства президента Моиза на Гаити закрыли главный аэропорт

После убийства президента Моиза на Гаити закрыли главный аэропорт

Самолеты перенаправляют в другие страны.

Главную воздушную гавань Гаити — Международный аэропорт Гаити имени Туссен-Лувертюра — закрыли после убийства президента Жовенеля Мотиза. Две авиакомпании, выполняющие ежедневные рейсы в столицу Гаити, отменили свои рейсы, запланированные на сегодня.

Об этом сообщила газета Diario Libre.

Отмечается, что несколько регулярных рейсов в аэропорт Гаити отменили или перенаправили на другие терминалы в третьих странах.

Напомним, что президента Гаити Жовенеля Моиза застрелили в ночь 7 июля. Примерно в час ночи группа неизвестных напала на его резиденцию и застрелила президента. Кроме того, огнестрельное ранение получила первая леди страны. От полученных ран она скончалась.

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