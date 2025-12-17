После удара по Новороссийску: Путин анонсировал новые подлодки и "Посейдон"

Владимир Путин / © Associated Press

Состав ВМФ России 2025 пополнили новые подводные лодки и 19 надводных кораблей и судов.

Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, передают российские СМИ.

Путин также отметил успешные испытания новейших вооружений – беспилотного подводного комплекса “Буревестник” и стратегического подводного дрона “Посейдон”. По его словам, эти системы уже находятся на вооружении и продолжат совершенствоваться.

По словам российского лидера, пополнение флота и развитие новых комплексов укрепляют оборонный потенциал страны и повышают ее стратегическую безопасность.

Ранее сообщалось, что 15 декабря СБУ совместно с ВМС провели уникальную операцию в порту Новороссийска, впервые в истории применив подводные дроны Sub Sea Baby против субмарины. Поражена подлодка проекта "Варшавянка" стоимостью около 400 млн дол. получил критические повреждения и потерял способность запускать ракеты "Калибр".