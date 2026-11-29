Ливия обвинила Украину в атаке на Бенгази и вызвала своего посла / © Associated Press

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Министерство иностранных дел Ливии вызвало своего посла в Украине Осаму Мохаммеда аль-Абеда Абу Касима для консультаций после того, как якобы украинские силы атаковали город Бенгази. Ливийская сторона заявила о нарушении суверенитета страны и возможном негативном влиянии инцидента на двусторонние отношения.

Об этом говорится в официальном сообщении МИД Ливии, обнародованном 29 ноября 2026 года.

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Согласно заявлению, исполняющий обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Ливии ат-Тахер аль-Баур встретился с послом Осамой Мохаммедом аль-Абедом Абу Касимом в штаб-квартире ведомства. Во встрече также принял участие директор департамента европейских дел Абу Бакр ат-Тавиль.

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В ливийском МИДе пояснили, что дипломата пригласили для консультаций из-за атаки якобы Украины на Бенгази.

«Ливия отвергает действия, совершенные украинскими силами, которые являются нарушением ливийского суверенитета», — заявил во время встречи аль-Баур.

Он также утверждал, что подобные действия противоречат международному праву, международным конвенциям и общепринятым нормам.

По мнению ливийской стороны, инцидент может негативно отразиться на безопасности и стабильности страны, а также на отношениях между Ливией и Украиной.

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В свою очередь посол проинформировал исполняющего обязанности главы МИД о работе ливийского дипломатического представительства в Киеве и положении граждан Ливии в Украине на фоне полномасштабной войны.

Атака на корабли РФ у берегов Ливии — что известно

Напомним, 22 ноября Силы обороны Украины совместно с СБУ совершили операцию вблизи порта Бенгази в Ливии, атаковав 7 безэкипажных катеров с так называемого материнского судна. В результате удара затонул российский корвет «Меркурий» с вертолетом Ка-27 на борту, а также был поражен сухогруз MV ANGARA, который использовался для перевозки военных грузов.

После атаки власти восточной Ливии пригрозили Украине юридическими и дипломатическими мероприятиями. Впоследствии министр иностранных дел Андрей Сибига обсудил ситуацию с ливийским коллегой. Он подчеркнул, что операция была направлена против российских военных целей, а не Ливии и заверил в готовности Киева развивать отношения с Триполи.

Ливия хочет взыскать с Украины компенсацию за удар по порту Бенгази. Ливийское правительство считает, что имеет «полное законное право требовать компенсации и возмещения» за нанесенный во время атак ущерб.

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Также появились новые спутниковые снимки, показывающие усиление защиты порта.

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