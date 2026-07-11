Кремль / © Associated Press

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После успешных дальнобойных ударов Украины по российским нефтеперерабатывающим заводам и другим стратегическим объектам Кремль активизировал информационную войну против Запада.

Об этом заявил начальник разведывательного центра Вооруженных сил Эстонии полковник Антс Кивисельг.

По словам Кивисельга, Москва уже долгое время использует пропаганду и дезинформацию как инструмент влияния на европейские страны.

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«Для этого используется враждебная риторика, направленная против Запада, сопровождаемая угрозами и демагогией. Главное обвинение в том, что причиной успеха Украины является помощь и поддержка, которые оказывает Запад», — подчеркнул он.

Полковник объяснил, что Кремль особенно болезненно реагирует на успешные дальнобойные удары Вооруженных сил Украины по российской территории.

Какой цели хочет достичь Кремль

По словам главы разведывательного центра ВС Эстонии, Россия пытается запугать европейцев и посеять сомнения в дальнейшей поддержке Украины.

«Россия хочет создать в Европе ощущение угрозы возможной эскалации и взорвать единство в дальнейшей поддержке Украины», — отметил Кивисельг.

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Эстонская разведка также назвала основные дезинформационные кампании, в последнее время активно продвигаемые Кремлем. В частности, речь идет о ложных заявлениях, что страны Балтии и Финляндия позволяют Украине использовать свое воздушное пространство для ударов по России.

Кроме того, российская пропаганда распространяет фейки о якобы массовом выселении русскоязычных жителей из стран Балтии, а также заявлении о возможном размещении ядерного оружия в Литве и Финляндии.

По оценке эстонской разведки такие информационные кампании являются частью попыток Кремля ослабить единство западных союзников Украины.

Вероятное нападение РФ на страны НАТО — что известно

Напомним, США предупредили, что Россия планирует провокацию на территории Польши. По данным The Telegraph, это могут быть удары дронами или ракетами по критической инфраструктуре, имитация воздушных атак или даже небольшое наземное вторжение российских или белорусских военных. Провокации ожидают через несколько месяцев.

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Также, по выводам экспертов Международного института стратегических исследований (IISS), Россия могла в течение 19 месяцев систематически проверять ПВО стран НАТО с помощью беспилотников. Инциденты зафиксированы в более чем десяти странах Альянса. Дроны часто появлялись у военных баз, ядерных объектов и критической инфраструктуры. Российские танкеры «теневого флота» могли использоваться как платформы для запусков.

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