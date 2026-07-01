После ударов Украины РФ вынуждена просить бензин у мира: откуда теперь везут горючее

Бензин / © Pixabay

Реклама

Россия начала везти бензин по морю из Индии, чтобы хоть как-то справиться с дефицитом горючева. Из-за успешных атак украинских дронов на российские нефтеперерабатывающие заводы в стране теперь не хватает горючего: на заправках выстроились очереди, цены подскочили, а горючее начали выдавать с ограничениями.

Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в нефтяной отрасли.

Кто еще помогает России с горючим?

Как отмечают собеседники издания, из Индии в Россию уже отправлено не менее 60 тысяч тонн бензина двумя танкерами. В общей сложности Москва рассчитывает ежемесячно импортировать около 400 тысяч тонн горючего из разных стран. Российское министерство энергетики и профильное министерство Индии пока не прокомментировали эти поставки.

Реклама

Кроме Индии, топливо в Россию экспортирует соседняя Беларусь. По данным Reuters, в первой половине июня Минск почти втрое увеличил железнодорожные поставки бензина в РФ по сравнению с маем — более 70 тысяч тонн. Ситуация критическая, поскольку в летний период ежедневное потребление бензина в России достигает по меньшей мере 110 тысяч тонн.

Проблемы с горючим официально признало и российское руководство. Президент РФ Владимир Путин во время встречи с чиновниками подтвердил, что удары украинских дронов по НПЗ привели к дефициту в ряде регионов, однако заверил, что Россия занимается этим вопросом.

Чтобы решить проблему, российский парламент на прошлой неделе сменил налоговые правила. Теперь государство будет доплачивать (предоставлять субсидии) за ввоз топлива из-за границы, а размер этих выплат будет зависеть от цен на бензин и стоимости доставки именно в Индии.

Сообщается, что в то же время Индия сама покупает у России огромное количество сырья. В июне импорт российской нефти в Индию побил рекорд — страна покупала почти 2,7 миллиона баррелей в день. Теперь российская нефть составляет более половины всего индийского импорта, поскольку тамошние заводы увеличивали закупки из-за угрозы блокирования Ормузского пролива на Ближнем Востоке.

Реклама

Бензиновый кризис в РФ — последние новости

Напомним, российские власти решили убрать из открытого доступа статистические данные о ценах на бензин и дизельное топливо. Теперь Росстат не будет публиковать отдельный бюллетень с информацией о потребительских ценах на нефтепродукты.

По данным BBC, проблемы с горючим за последний месяц затронули почти 80 регионов РФ, а также оккупированные Крым и Севастополь.

Ранее Росстат каждую среду обнародовал информацию об изменениях цен на топливо. Последнее ведомство сообщало, что в период с 16 по 22 июня бензин в России подорожал на 3%, а дизельное топливо — на 2,7%.

Новости партнеров