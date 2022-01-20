После угроз "Газпрома" Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике

После угроз "Газпрома" Молдова ввела чрезвычайное положение в энергетике

ЧП в сфере энергетики будет действовать в течение двух месяцев.

Парламент Молдовы ввел чрезвычайное положение после угроз российского "Газпрома" о прекращении подачи газа.

Об этом сообщает молдавское издание NewsMaker.

Отмечается, что за введение чрезвычайного положения проголосовали 58 депутатов, данный режим будет действовать в течение 60 дней.

По словам премьера Натальи Гаврилицы, введение ЧП позволит оперативно принимать решения для обеспечения газом населения, в частности в обход законодательных норм. По ее словам, этот режим позволит оптимизировать потребление газа.

Напомним:

В среду, 19 января, правительство Молдовы приняло решение о введении чрезвычайного положения в энергетическом секторе. Такие меры принимаются из-за того, что российский "Газпром" отклонил просьбу Молдовы о перенесении авансового платежа за поставку газа в январе и угрожает прекращением газоснабжения в страну.

"Молдовагаз" и "Газпром" подписали пятилетний контракт на поставку газа, который вступил в силу 1 ноября и предусматривает, что Молдова будет платить аванс до 20 числа каждого месяца.

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