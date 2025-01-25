После указа Трампа из США депортируют некоторых известных россиян

Причиной возможной депортации называют то, что эти россияне просили убежище в США, пересекая границу с Мексикой.

После подписанного президентом США Дональдом Трампом указа о депортации нелегальных мигрантов, страну могут покинуть некоторые россияне, бежавшие из государства-агрессора.

Российские Telegram-каналы называют трех известных в РФ деятелей, которым может грозить депортация.

Речь идет о юмористе Даниле Поперечном, блогере Александре Шпаке и стримере Илье Мэдисоне.

Причиной возможной депортации называют то, что эти россияне просили убежище в США, пересекая границу с Мексикой. После этого они ждали временного въезда по упрощенной программе.

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Даниил Поперечный стоял на антиукраинских позициях и с 2018 года имел трехлетний запрет на въезд в Украину. После полномасштабного вторжения осудил агрессию и сбежал из РФ. При этом он заявил, что финансово не будет поддерживать ни одну из сторон конфликта, чтобы "не быть причастным к смерти людей".

Илья Мэдисон в июне 2022 года хотел посетить Донбасс, но скрылся из России после объявления мобилизации. При этом он до сих пор называет себя российским "патриотом" и поддерживает оккупантов.

Александр Шпак осудил российскую агрессию и публично поддерживал Украину. После подрыва оккупантами Каховской ГЭС он обвинил в этом россиян, за это в РФ против него было открыто уголовное производство.

Напомним, Соединенные Штаты начали депортацию сотен нелегальных мигрантов, которых отправили обратно в страны происхождения военными самолетами.

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