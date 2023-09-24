После уничтожения ЧФ РФ в Севастополе оккупанты хотят устроить "крестный ход" с иконой

Оккупанты верят, что икона принесет им "победу" в войне против Украины.

Российские кафиры хотят устроить "крестный ход" в Севастополе с иконой Федора Ушакова, которая якобы была в здании штаба Черноморского флота РФ во время удара и которая уцелела. Россияне увидели в этом "сакральное значение" для себя.

Об этом написал так называемый губернатор Севастополя Михаил Развожаев.

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Он назвал это "настоящим чудом". Более того, российский "чиновник" верит, что икона принесет им "победу" в войне против Украины.

Смешно, но оккупант подчеркнул, что "Федор Ушаков не проиграл ни одной битвы", намекая на "непобедимость РФ", в которую он искренне верит.

"Эта икона с фигурой святого — из штаба Черноморского флота. Накануне отец Сергей мне написал, что деревянная рама полностью сгорела, а образ святого, написанный на дереве, уцелел и не поражен огнем после атаки ВСУ. Посмотрите сами на фото — какое состояние имеет икона. Мы с вами стали свидетелями настоящего чуда!", — говорится в его сообщении.

В честь этого Розвожаев предложил РПЦ и командующему Черноморским флотом Виктору Соколову 15 октября совершить крестный ход с "чудотворной иконой" по всем населенным пунктам Севастополя.

Российская икона Федора Ушакова. ФОТО: razvozhaev

Напомним, в воздушных силах прокомментировали удар по штабу Черноморского флота в Севастополе 23 сентября.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки в Севастополе ликвидированы по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, в том числе российские генералы.

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