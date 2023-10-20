После уничтожения ХАМАСа в Газе создадут новый режим безопасности – министр обороны Израиля

Министр обороны Израиля Йоав Галант на заседании комитета по иностранным делам и обороне Кнессета в Тель-Авиве сообщил, что нынешняя война будет включать три фазы, последняя из которых — создание нового режима безопасности в секторе Газа.

Об этом пишет The Times of Israel.

"Третьим шагом будет создание нового режима безопасности в секторе Газа, снятие с Израиля ответственности за повседневную жизнь в секторе Газа и создание новой реальности безопасности для граждан Израиля и жителей (территории вокруг Газы)", – отметил министр.

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По словам Галанта, сейчас идет первая фаза войны.

"Мы находимся в первой фазе, в которой проходит военная кампания с (авиаударами), а позже с (наземными) маневрами с целью уничтожения боевиков и повреждения инфраструктуры, чтобы победить и уничтожить ХАМАС", — добавил он.

Вторым этапом, как отметил министр, будет продолжение боевых действий, но с меньшей интенсивностью, поскольку войска будут работать над "ликвидацией очагов сопротивления".

А уже на третьем этапе предполагается создание нового режима безопасности в секторе Газа.

Кроме того, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил 19 октября войскам, собранным неподалеку от Сектора Газы, что они "вскоре увидят" анклав "изнутри".

Напомним, что израильские солдаты задержали идеолога ХАМАС Хассана Юсефа.

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