После урагана в США без вести пропала семья украинцев из Херсона: среди них 13-летний мальчик (фото)

41-летняя Анастасия, 40-летний Дмитрий и их 13-летний сын Евгений считается пропавшими без вести от 26 сентября. Их до сих пор не нашли.

В результате мощного урагана "Хелен" в США среди сотен пропавших без вести есть семья из Украины.

Об этом сообщила волонтер и этнограф Устя Стефанчук в своем Facebook. Также о пропаже семьи украинцев пишут местные паблики в США в Facebook.

По ее словам, 41-летняя Анастасия, 40-летний Дмитрий и их 13-летний сын Евгений, а также 80-летняя бабушка Татьяна скрылись из Херсона и поселились в маленьком городке в Северной Каролине.

Это место стало эпицентром урагана. Семья считается без вести пропавшим от 26 сентября.

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"Проверила вот опять в местной группе розыска, до сих пор не найдено (что подтверждают родственники из другого города). Убежать от войны, от оккупации, чтобы однажды твой новый дом в совершенно безопасной стране смыло рекой так, что даже места, где он стоял больше нет. Как-то так х**ово на душе от этой истории. Несколько дней вроде бы начала курсировать информация, что родителей нашли, но мальчика – нет. Но согласно свидетельствам родственников, по состоянию на сегодняшний день не найдено никого из них. Так хочется, чтобы у этой истории еще было счастливое завершение", – отметила Стефанчук.

Напомним, что Соединенные Штаты страдают от мощных ураганов. Ураган "Хелен", накрывший юго-восток США, унес жизни более двух сотен человек.

Однако уже незадолго после этого, в ночь на 10 октября мощный ураган "Милтон" достиг штата Флорида, вызвав торнадо, наводнения и подтопления.

Из-за этого урагана президент США Джо Байден не приедет на встречу "Рамштайна" в Германию, чтобы сосредоточиться на внутренних проблемах после стихии.

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