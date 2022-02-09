После визитов в Киев и Москву Макрон позвонил по телефону Байдену: в Белом доме раскрыли подробности разговора

За неделю – это уже третий телефонный разговор лидеров Франции и США.
Президент Франции Эммануэль Макрон обсудил с американским лидером Джо Байденом свои состоявшиеся 7-8 февраля визиты в Украину и Россию.
Об этом на брифинге в среду, 9 февраля, сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Она отметила, что за неделю — это уже третий телефонный разговор лидеров Франции и США. Также Псаки добавила, что запланированы переговоры с европейскими коллегами, которые Байден проведет в ближайшее время. "Президенты Байден и Макрон разговаривали сегодня утром после визитов французского лидера в Украину и Россию", — сказала Псаки.
Кроме этого, пресс-секретарь Белого дома рассказала, что пока Вашингтон не дал оценку результатов визита президента Франции в Москву и Киев.
На сайте Белого дома появились подробности разговора. В пресс-релизе сообщается, кроме обсуждения недавней встречи президента Макрона в России и Украине, лидеры двух стран говорили о текущих дипломатических усилиях и усилиях по держиванию российской агрессии против Украины. Сдерживание РФ осуществляется в тесной координации с союзниками и партнерами США.
Напомним, 8 февраля президент Франции Эммануэль Макрон прибыл в Киев для переговоров с украинским президентом Владимиром Зеленским. Главные тезисы выступлений Зеленского и Макрона перед журналистами читайте здесь.
Накануне французский лидер встречался в Москве с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным. После переговоров с российским лидером Макрон отметил, что этот разговор был содержательным.
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