После восьмимесячного перерыва Индия возобновит экспорт COVID-вакцин

Препарат будет поставляться в рамках программы COVAX.
В Индии приняли решение о возобновлении экспорта вакцины от коронавируса.
Об этом со ссылкой на правительство сообщило Reuters.
Отмечается, что поставка препарата в бедные страны будет происходить в рамках программы COVAX. Кампания должна начаться уже в начале декабря. К слову, с апреля Индия не осуществляла поставки вакцины за пределы страны. Тогда началась вторая волна эпидемии. Минздрав регистрировал высокие цифры инфицирования и смертности от COVID-19.
"Индийское правительство разрешило экспорт десяти миллионов доз вакцины Covishield из-за глобальной программы обмена вакцинами COVAX", — говорится в сообщении.
Следует отметить, что Индия одобрила экспорт 20 миллионов доз COVID-вакцины Novavax. Ее изготовили в Институте сыворотки Индии (SII). Впрочем, препарат еще не получил одобрения на использование в стране.
Как сообщалось, чрезвычайная ситуация в области здравоохранения, вызванная пандемией COVID-19, пока "далека от завершения", поэтому Европу ждет "трудная зима". Такое предупреждение в четверг, 18 ноября, озвучил региональный директор ВОЗ в Европе Ганс Клюге.
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Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте vaccination.covid19.gov.ua.