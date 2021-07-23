После возвращения на Землю Безос хочет отправить на орбиту промышленность, загрязняет окружающую среду

Возможно, так на Безоса повлиял так называемый "эффект обозрения", о котором часто говорят космонавты — ощущение уязвимости земного шара, когда смотришь на нее из космоса.

Основатель Amazon и Blue Origin Джефф Безос после возвращения на Землю загорелся идеей отправить на орбиту всю промышленность, которая загрязняет окружающую среду.

Об этом он сказал в интервью NBC News.

"Когда смотришь на планету, не видишь границ. Это единственная планета, одна на всех, и такая хрупкая ... Мы живем на такой прекрасной планете. Невозможно представить, насколько тонкий слой в атмосфере, если смотреть из космоса. Мы живем на ней, и она кажется большой. Кажется, что атмосфера огромная, и мы можем ею пренебрегать и плохо к ней относиться ", — отметил он.

По мнению Безоса, чтобы спасти планету, нужно перенести в космос промышленность, загрязняющий окружающую среду. На достижение этой цели уйдут "десятки и десятки лет", но начинать нужно.

Напомним:

Самый богатый человек планеты по версии журнала Forbes, основатель компании Amazon Джефф Безос 20 июля успешно слетал в космос и вернулся на Землю. Автоматизированная ракета New Shepard, которая разработана компанией Безоса, поднялась на высоту более чем 100 километров от поверхности Земли. Сам полет длился несколько больше 10 минут. На борту вместе с американским миллиардером были его брат Марк, 18-летний студент-физик Оливер Дэмен и 82-летняя летчица Уолли Фанк.

Как прошел полет американского миллиардера Джеффа Безоса на космос, и что говорят члены экипажа, читайте в материале ТСН.ua.

Новости мира: как прошел космический полет Джеффа Безоса

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