После встречи диктаторов: КНДР резко нарастила железнодорожные перевозки в РФ

Активность изо дня в день только усиливается.

На границе РФ и Северной Кореи резко возросла активность железнодорожных перевозок.

Об этом сообщает проект Beyond Parallel американского Центра стратегических и международных исследований.

Отмечается, что это может свидетельствовать о начале снабжения корейского оружия для нужд русской армии.

В частности, спутниковый снимок, датированный 5 октября, зафиксировал рекордное увеличение грузовых вагонов на железнодорожной станции северокорейского города Туманган на границе с Россией. Речь идет о 73 вагонах.

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"Учитывая, что Ким и Путин обсудили на последнем саммите некоторые вопросы военного обмена и сотрудничества, резкое увеличение железнодорожного движения, вероятно, свидетельствует о снабжении Северной Кореей оружия и боеприпасов в Россию, вероятно, что эти поставки предназначены для поддержки России в ее войне с Украиной", – говорится в публикации.

На сегодняшний день активность день за днем только усиливается, в том числе постоянно увеличивается количество грузовых вагонов в Тумангане.

Встреча Путина и Ким Чен Ина

Встреча президента России Владимира Путина и северокорейского лидера Ким Чен Инна состоялась в момент взаимной необходимости. Да, Москва нуждается в боеприпасах для войны против Украины, а Пхеньяну нужны военные технологии для обеспечения безопасности режима Кима.

В воскресенье, 17 сентября, коммунистический диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын покинул Россию. Отправление его бронепоезда сопровождал марш Прощание славянки, которым традиционно провожали русских солдат на войну во время Первой и Второй мировых войн.

Ранее мы сообщали, что данные со спутников показывают, что между Северной Кореей и Россией значительно вырос трафик поездов. Это началось за день до начала сообщений о том, что Пхеньян передает оружие России для войны против Украины.