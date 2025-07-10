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После встречи с Лавровым Рубио сделал заявления о санкциях против РФ и мире в Украине
Администрация Трампа советуется с Сенатом США относительно того, как будет выглядеть законопроект о санкциях против РФ.
После встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в четверг, 10 июля, госсекретарь США Марко Рубио сделал заявления о введении санкций против России и возможности мирного урегулирования в Украине.
Заявления главы Госдепа цитирует Clash Report и российские пропагандисты «РИА Новости».
По словам Марко Рубио, администрация Трампа советуется с Сенатом США относительно того, как будет выглядеть законопроект о санкциях против РФ.
«Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России», — подчеркнул Рубио.
Госсекретарь США также заявил, что обсудил с Лавровым «некоторые идеи» относительно того, как может выглядеть «дорожная карта» завершения войны в Украине.
«США заинтересованы в четком плане завершения конфликта в Украине, предложения по этому в четверг будут представлены Трампу», — сказал он.
Марко Рубио также заявил, что на встрече с представителями России в четверг США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.
«США продолжат контакты со всеми сторонами для урегулирования конфликта в Украине, несмотря на „отсутствие прогресса“ в мирных переговорах», — подчеркнул госсекретарь США.
Напомним, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп соглашается поддержать двухпартийный законопроект о санкциях против России.
Законопроект, предусматривающий введение пошлины в размере 500% в отношении тех стран, которые покупают нефть и газ у России, может быть принят уже в этом месяце.