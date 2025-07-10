Госсекретарь США Марко Рубио / © Associated Press

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После встречи с министром иностранных дел Российской Федерации Сергеем Лавровым в четверг, 10 июля, госсекретарь США Марко Рубио сделал заявления о введении санкций против России и возможности мирного урегулирования в Украине.

Заявления главы Госдепа цитирует Clash Report и российские пропагандисты «РИА Новости».

По словам Марко Рубио, администрация Трампа советуется с Сенатом США относительно того, как будет выглядеть законопроект о санкциях против РФ.

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«Трамп разочарован отсутствием гибкости со стороны России», — подчеркнул Рубио.

Госсекретарь США также заявил, что обсудил с Лавровым «некоторые идеи» относительно того, как может выглядеть «дорожная карта» завершения войны в Украине.

«США заинтересованы в четком плане завершения конфликта в Украине, предложения по этому в четверг будут представлены Трампу», — сказал он.

Марко Рубио также заявил, что на встрече с представителями России в четверг США услышали предложения по Украине, которые ранее не озвучивались.

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«США продолжат контакты со всеми сторонами для урегулирования конфликта в Украине, несмотря на „отсутствие прогресса“ в мирных переговорах», — подчеркнул госсекретарь США.

Напомним, накануне стало известно, что президент США Дональд Трамп соглашается поддержать двухпартийный законопроект о санкциях против России.

Законопроект, предусматривающий введение пошлины в размере 500% в отношении тех стран, которые покупают нефть и газ у России, может быть принят уже в этом месяце.