После встречи с МИД России Эквадор сделал заявление о передаче оружия Украине

Есть четкое указание президента Эквадора не поставлять военную технику странам, участвующим в вооруженном конфликте.

Одна из стран Южной Америки — Эквадор не будет передавать Украине старые российские вертолеты, РСЗО и системы ПВО 1990-х годов производства, как и вообще любую военную технику.

Об этом заявила министерша иностранных дел Эквадора Габриэла Зоммерфельд во время заседания, передает El Universo.

По словам главы МИД, президент страны Даниель Рой Гилкрист Нобоа Азин дал четкое указание не поставлять военную технику странам в состоянии вооруженного конфликта.

"Эквадор является частью Совета Безопасности ООН. В ее составе мы всегда уважаем международное право и мирное разрешение противоречий", — сказала Зоммерфельд.

Отметим, что Эквадор рассматривал возможность передать США старое советское оружие, которое потом Вашингтон мог бы отдать Украине, о чем сообщал ранее заместитель госсекретаря Кевин Салливан.

Взамен страна хотела получить американские вертолеты UH-60 Black Hawk.

В МИД РФ "осудили" такие планы президента Эквадора.

В Москве также заявили, что остановят экспорт бананов из страны. Российское управление сельского хозяйства и безопасности пищевых продуктов заявило о вредителях в продукте. Поэтому в РФ запретили эквадорским компаниям поставлять в страну бананы. Однако, по данным ассоциации экспортеров бананов Эквадора, крошечные мухи Megaselia scalaris безвредны, и их обнаружили лишь в 0,3% грузов.

Уже 17 февраля глава МИД России провел встречу с эквадорским президентом, после чего РФ решила не вводить запрет на ввоз бананов.

Тем временем российские оккупанты используют временный дефицит снарядов в ВСУ и активизируют наступление на нескольких направлениях фронта.

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