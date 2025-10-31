Президент США Дональд Трамп / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп смягчил свое давление на Россию после встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в четверг, 30 октября. Несмотря на предыдущее давление на Индию по сокращению закупок российской нефти, Трамп не выдвинул такого требования Китаю.

Об этом сообщает Fox News.

То, что тема российской нефти, крупнейшими экспортерами которой являются Китай и Индия, не была предметом обсуждения на встрече с Си Цзиньпином подтвердил сам американский президент.

Реклама

«Мы действительно не обсуждали нефть», — сказал он журналистам позже.

Тема прекращения войны в Украине поднималась в разговоре лидеров Китая и США, но Дональд Трамп не выразил стремление быстрого ее завершения.

«Мы оба будем работать вместе, чтобы увидеть, сможем ли мы чего-то достичь… Иногда, видимо, приходится позволять им воевать. Безумие. Но он [Си Цзиньпин] нам поможет, и мы будем работать вместе над Украиной», — сказал Трамп в комментарии журналистам.

Как отмечает издание, для президента, который пообещал «закончить войну в первый день», эти комментарии свидетельствуют о переходе от настойчивости к отстранению.

Реклама

По словам неназванного европейского чиновника, происходит «типичный маятник Трампа, который колеблется, то в одну, то в другую сторону».

Несмотря на то, что Трамп настаивает на том, что его администрация стремится к миру «через силу», пишет Fox News, его последние действия и риторика рисуют более сложную картину, которая заставила союзников гадать, какая версия политики Трампа в отношении Украины победит следующей.

напомним, ранее эксперт по ближневосточным делам Кон Кофлин в своей статье для издания The Telegraph предположил, что встреча президента США Дональда Трампа с лидером КНР Си Цзиньпином может поспособствовать прорыву в его усилиях по прекращению войны в Украине. По его словам, больше всего способствует возможности Кремля продолжать войну готовность Китая закупать большие объемы российской нефти, несмотря на западные санкции.