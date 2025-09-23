После встречи с Трампом Зеленский показал жест журналистке — что именно произошло

Глава Украины Владимир Зеленский / © ТСН

Реклама

После встречи с президентом США Дональдом Трампом украинский глава Владимир Зеленский показал жест журналистке ТСН, дав понять, что переговоры прошли хорошо.

Об этом рассказала журналистка ТСН Ольга Кошеленко.

23 сентября после завершения переговоров президентов США Дональда Трампа и Украины Владимира Зеленского журналистка ТСН Ольга Кошеленко в прямом эфире на YouTube-канале ТСН спросила Зеленского, как завершились переговоры.

Реклама

«Владимир Александрович показал палец вверх», — сказала она.

Она выразила надежду, что встреча была удачной.

«Надеемся, что все хорошо. Сейчас делегация проходит к месту следующего события», — добавила корреспондентка.

Она допустила, что состоятся двусторонние встречи Зеленского и с другими мировыми лидерами.

Реклама

Напомним, президент США Дональд Трамп уклонился от ответа на гарантии безопасности для Украины во время Генассамблеи ООН.

Дата публикации 19:53, 23.09.25 Количество просмотров 42 Вот-вот начнутся исторические переговоры Зеленского и Трампа!

В то же время Дональд Трамп заявил, что страны-члены НАТО должны сбивать российские военные самолеты, нарушающие их воздушное пространство.