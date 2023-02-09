После встречи с Зеленским у Орбана заявили о принадлежности к "лагерю мира" (фото, видео)

Госсекретарь Венгрии выложил фото рукопожатий премьера страны и украинского президента. А в Сети появилось видео, где Орбан пытался игнорировать Зеленского.

Госсекретарь Венгрии по международным связям Золтан Ковач заявил, что Будапешт принадлежит к "лагерю мира". Это произошло после встречи премьера страны Виктора Орбана с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Свое заявление Ковач опубликовал в Сети.

Венгерский госсекретарь также выложил фото, на котором Орбан и Зеленский пожимают друг другу руки в кулуарах заседания Евросовета 9 февраля.

"Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским: Венгрия продолжит оказывать гуманитарную и финансовую помощь Украине. "Мы поддерживаем немедленное прекращение огня во избежание новых смертей. Венгрия входит в лагерь мира", – говорится в заявлении Ковача.

. @PM_ViktorOrban following meeting with @ZelenskyyUA : Hungary will continue to provide humanitarian and financial assistance to Ukraine. "Содействовать наилучший ceasefire to avoid further deaths. Hungary belongs to the peace camp." pic.twitter.com/y9Rbwd9RWV — Zoltan Kovacs (@zoltanspox) 9 февраля 2023

Заметим, что венгерский премьер, очевидно, пытался всячески избегать украинского президента в Брюсселе. Так, в Сети опубликован отрывок видеозаписи из Евросовета, на котором лидеры разных государств здороваются и пожимают Зеленскому руки. В то же время Орбан, кажется, делает вид, что очень занят и игнорирует президента Украины.

Напомним, когда Зеленский только лишь прибыл на саммит ЕС 9 февраля, то вместе с лидерами стран-членов Евросоюза позировал для совместного фото. Европейские лидеры встретили украинского президента аплодисментами и только Орбан стоял без улыбки, опустив руки.

Зеленский в Брюсселе: громкие аплодисменты в Европарламенте и недовольная мимика Орбана

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