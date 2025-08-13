Президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин / © ТСН.ua

Прямые санкции США против России могут усилиться, а вторичные пошлины, налагаемые на торговых партнеров Москвы, могут возрасти, если переговоры президента Дональда Трампа с президентом РФ Владимиром Путиным на Аляске пройдут неудачно.

Об этом сказал министр финансов США Скотт Бессент в интервью Bloomberg Television в среду, 13 августа, передает Newsweek.

По его словам, «все разочарованы президентом Путиным».

«Мы ожидали, что он [президент РФ Владимир Путин] сядет за стол переговоров более смело. Похоже, он готов к переговорам, и мы ввели вторичные тарифы для индийцев за покупку российской нефти. И я понимаю, что если дела пойдут не так, то могут быть повышенные санкции или вторичные тарифы», — заявил Бессент.

Он также призвал европейских лидеров принять аналогичные санкционные меры, подчеркнув, что ЕС может усилить рычаги влияния на Кремль.

«Я не собираюсь опережать президента, но президент лучше всего умеет создавать себе рычаги влияния, и он четко даст понять президенту Путину, что все варианты рассматриваются», — добавил Бессент.

Министр также отметил, что санкции против России в зависимости от результата встречи могут быть усилены или ослаблены, или введены на определенный срок.

Напомним, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что Путин согласился на переговоры из-за действий президента США Дональда Трампа. Мол, Москву встревожило введение новых тарифов для Индии из-за покупки российской нефти.

Как сообщалось ранее, Дональд Трамп подписал указ, который предусматривает дополнительную пошлину на товары из Индии, увеличив ее до 50%.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает возможность введения 100-процентных тарифов в отношении торговых партнеров России.