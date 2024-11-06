После выборов президента в США испытали межконтинентальную ядерную ракету

Поздним вечером во вторник, 5 ноября, сразу после выборов президента США, космические силы страны провели испытание невооруженной межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, которая способна нести ядерное оружие.

Об этом сообщили на сайте базы Ванденберг, с которой состоялся тестовый запуск.

"Тестовые запуски межконтинентальных баллистических ракет демонстрируют, что американский парк межконтинентальных баллистических ракет готов, надежен и эффективен в использовании", — говорится в сообщении.

В Командовании глобального удара ВВС США отметили, что целью испытания была проверка эффективности, готовности и точности системы вооружения, демонстрация ядерных сил США и заверение в смертоносности и эффективности ядерного сдерживания.

Испытание было плановым, согласно стандартным процедурам США направили предзапусковое сообщение и заранее сообщили о нем правительству России в соответствии с двусторонними обязательствами.

Известно, что на 2009 год в США было 450 ракет, на которых установлено 550 ядерных боеголовок. Minuteman III находится на вооружении армии США с 1970 года. Дальность полета этой ракеты составляет примерно 9,5 тысяч километров.

Напомним, в ночь на 6 ноября кандидат в президенты США Дональд Трамп выступил перед своими сторонниками во Флориде с победной речью. Во время выступления он назвал себя 47 президентом США.

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