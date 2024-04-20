После выборов Путин снова исчез из публичного пространства: что пишут СМИ

"Свежеизбранный" президент РФ Владимир Путин снова исчез из виду и вернулся к "бункерной" жизни. Он почти не покидает Кремль и свою резиденцию в Ново-Огарево, а за последние две недели в его графике вообще не было выездных мероприятий.

Об этом пишет "Агентство".

"В последний год перед выборами Путин сократил свои поездки до минимума. В 2023 году он провел на людях всего 147 дней, то есть около пяти месяцев из 12. Остальное время он не выезжал за пределы своих резиденций, а на встречи к нему не приглашали ни журналистов, ни кого-либо, кроме приближенных чиновников и лояльных политиков", – говорится в сообщении.

По информации журналистов, во время избирательной кампании с 8 декабря по 20 апреля Путин принимал участие в 100 выездных мероприятиях, но их интенсивность существенно уменьшилась после 11 марта. В последнюю неделю перед выборами, с 11 по 17 марта, и после 5 апреля президента вообще не видели в публичном пространстве.

В последние две недели Путин участвовал только в онлайн-совещаниях и провел несколько телефонных разговоров. Он даже отказался от визита в пострадавшие регионы после того, как 5 апреля в Орске прорвало дамбу, что вызвало критику в соцсетях.

Напомним, ПАСЕ приняла сенсационные решения о Путине, РПЦ и российских НПЗ. Выборы президента РФ названы нечестными и несправедливыми, поэтому в ПАСЕ призывают прекратить все контакты с преступными путинскими властями.

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