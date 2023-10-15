После выборов в Польше может поменяться власть: лидер оппозиции Дональд Туск объявил о "конце плохих времен"

Оппозиционные политические силы набрали больше голосов, чем консервативная партия ПиС, которая сейчас находится у власти.

По результатам парламентских выборов в Польше в воскресенье 15 октября проевропейская центристская оппозиция может получить парламентское большинство. Согласно результатам экзит-пола, три оппозиционных политических силы набрали больше голосов, чем консервативная партия ПиС, которая сейчас находится у власти, вместе с ультраправыми.

Как сообщает Reuters, лидер оппозиционной "Гражданской коалиции", экс-премьер и бывший глава Европейского совета Дональд Туск объявил о конце правительства ПиС и "конце плохих времен".

Хотя партия "Право и Cправедливость" заняла первое место на выборах с результатом почти 37%, но она не сможет сформировать большинство в Сейме.

Такой результат позволяет партии власти претендовать всего на 200 мест в парламенте из общих 460. Даже вместе с ультраправой партией "Конфедерация", по нынешним результатам экзит-пола, они могут получить только 212 депутатских мандатов.

Три партии центристской оппозиции ("Гражданская коалиция" Дональда Туска, христианские демократы "Третьего Пути" и коалиция левых сил) вместе получили 248 мест в парламенте.

"Мы обрели демократию, мы обрели свободу... Этот день войдет в историю как светлый день возрождения Польши", — заявил Туск после оглашения результатов экзит-пола в штаб-квартире "Гражданской коалиции".

В то же время лидер партии ПиС Ярослав Качинский сказал, что пока неясно, позволит ли результат выборов претендовать его партии на новый срок у власти, но добавил, что "мы должны надеяться".

Критики ПиС утверждают, что после прихода партии к власти в 2015 году, в Польше было усилено политическое влияние на суды и превращены государственные СМИ в пропагандистские средства. Около 110 миллиардов евро средств ЕС, предназначенных для Польши, были заморожены из-за проблем с верховенством права.

Лидер "Гражданской коалиции" Дональд Туск, бывший президент Европейского совета, пообещал наладить отношения Варшавы с Брюсселем, которые были напряженными из-за многочисленных споров по таким вопросам, как независимость судебной системы, права ЛГБТ и миграция.

По данным избирательной комиссии, на воскресных выборах была самая высокая явка на парламентских выборах в посткоммунистической истории Польши – 72,9%.

Напомним, на выборах в Сейм Польши больше всего голосов избирателей получила партия ПиС ("Право и Солидарность"), которая находится у власти с 2015 года. ТСН.ua опубликовал результаты экзитпола.

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