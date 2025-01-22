После выселения арендатора владелец обнаружил 200 бутылок с мочой и мешки с фекалиями ( шокирующие фото)

В Англии за два года жизни арендатор накопил 200 бутылок мочи и большие груды мусора в съемной квартире. После выселения владелец недвижимости обнаружил груды мусора и мешки с калом.

Об этом пишет Daily Star.

36-летний Ян рассказал, что арендатор отказывался позволить проводить проверки имущества в течение всех двух лет, пока жил там. Когда он наконец получил доступ к квартире, ему едва удалось открыть дверь из-за трехфутовой кучи мусора, которая стояла за ней. Ян был еще более шокирован, когда обнаружил дополнительные кучи мусора, включая 200 бутылок от водки, наполненных мочой, и мешки с человеческими фекалиями.

"Как только дверь открылась, это было как в тропическом лесу, настолько влажный был воздух. Мы не могли открыть дверь, потому что там было столько мусора, но когда удалось, я не могу описать этот запах. Это был такой запах, которого я никогда раньше не ощущал. Было несколько сотен бутылок с мочой и мешки с фекалиями, и я это чувствовал. Мне пришлось лезть через мусор в маске и перчатках, потому что всё было забито. Невозможно было пройти в спальню или ванную. Туалет был заблокирован. Мусор разлагался. Там были коробки от еды на вынос, яичные скорлупы, пустые банки. Это были два года накопленного мусора", — рассказал он.

Последствия

Ян отметил, что на диване было одно свободное место, вероятно, где арендатор спал и сидел. Окна и жалюзи никогда не были открыты, хотя на улице был красивый сад. Он добавил, что не понимает, как человек может жить в таких условиях и считает это жестоким, что нет поддержки для таких людей.

Последствия

По его словам, он купил квартиру в 2017 году и не имел проблем с предыдущими арендаторами. Сдавал ее без мебели. Арендатор имел шестимесячный контракт, после чего перешел на автоматическое продление. Однако арендатор не разрешал проводить проверки, хотя обычно проверяют состояние квартиры каждые шесть месяцев. Ян боялся нажимать слишком сильно, поскольку не имел права входить без разрешения, если не произошла чрезвычайная ситуация.

Сосед с верхнего этажа рассказал, что арендатор не выносит мусор и почти не выходит из квартиры, что вызывало беспокойство за его состояние. Через шесть или семь месяцев он обратился в благотворительные организации, но они сказали, что не могут ничего сделать без обращения арендатора. В результате ему пришлось получить распоряжение на выселение.

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