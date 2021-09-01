После вывода войск США в Кабуле приземлился первый иностранный самолет

После вывода войск США в Кабуле приземлился первый иностранный самолет

В то же время в конце видео заметен еще один C-17A Globemaster III неизвестной государственной принадлежности.

В аэропорт Кабула прибыл транспортный самолет C-17 авиакомпании Qatar Airways.

Об этом в среду, 1 сентября, сообщает Telegram канал Военный обозреватель, который обнародовал видео с места событий.

"Транспортный C-17 Qatar Airways стал первым иностранным самолетом, который прибыл в Кабул после вывода иностранных войск", — говорится в сообщении.

В то же время в конце видео заметен еще один C-17A Globemaster III неизвестной государственной принадлежности.

Отмечено, что Катар и Турция будут оказывать поддержку представителям движения "Талибан" в обслуживании аэропорта. При этом иностранные технические специалисты уже якобы прибыли в Кабул.

Напомним:

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