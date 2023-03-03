После взрывов с аэродрома в Ейске исчезли 6 истребителей Су-34 (фото)

С военного аэродрома в российском Ейске после взрывов и пожара исчезли шесть истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Об этом сообщает "Радио свобода" со ссылкой на спутниковый снимок сервиса Planet.com.

Отсутствие обычно расположенных на стоянке самолетов Су-34 зафиксировано на сделанном 2 марта спутниковом фото.

На выложенном видео содержатся снимки аэродрома в Ейске за 15 февраля и 2 марта. Запечатлен на фото и полигон противовоздушной обороны рядом с аэродромом: снимки датированы 22 февраля и 2 марта. На свежих снимках окрестностей аэродрома видны выгоревшие поля.

Напомним, взрывы в районе военного аэродрома в Ейске прогремели 28 февраля. После них на месте был виден пожар и черный дым.

После инцидента глава Ейского района Роман Бублик заверил, что это связано с якобы военно-тактическими учениями.

Комментируя эти и другие взрывы, которые в последнее время все чаще происходят в РФ, секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сказал: "Это не наша территория, мы же не видим, кто у них там безобразничает".

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