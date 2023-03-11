После взрывов в Мачулищах Лукашенко может принять участие в подготовке провокации со стороны Беларуси – оппозиционер РБ

Истерическая реакция самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко на взрывы на военном аэродроме "Мачулищи" может указывать на то, что в РБ действительно может готовиться большая провокация при его участии.

Об этом в эфире телеканала "Эспрессо" рассказал белорусский оппозиционер, экс-замминистра иностранных дел Беларуси и экс-кандидат на пост президента Беларуси Андрей Санников.

Санников подчеркнул, что режим Лукашенко является полноценным участником войны России против Украины, поскольку Беларусь предоставляет всю свою территорию Кремлю для войны.

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"А субъективные факторы, истерики Лукашенко и его лживые высказывания по поводу происшествия в Мачулищах могут указывать на то, что действительно может готовиться большая провокация при его участии. Мы видим, что постоянно испытывают границы. Польша устанавливает укрепления, в частности противотанковые ежи, на границе с Беларусью. Укрепляет границу Литва. Постоянно происходят провокации на этом направлении с использованием мигрантов, это началось задолго до вторжения России с помощью Беларуси на территорию Украины", — отметил он.

Белорусский оппозиционер отметил, что постоянно происходят провокации со стороны пограничников режима Лукашенко, а также со стороны военных.

Удар по белорусскому аэродрому "Мачулищи"

В Беларуси 26 февраля прогремели взрывы на военном аэродроме "Мачулищи" – значительные повреждения получил самолет дальнего радиолокационного отслеживания А-50У воздушно-космических сил РФ, координировавший запуски крылатых ракет по Украине. Военный объект был атакован дронами.

В понедельник, 27 февраля, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко провел срочное совещание с силовиками. В ходе совещания Лукашенко не назвал конкретные причины собрания, однако он призвал усилить меры безопасности на приграничных территориях Беларуси.

Белорусские партизаны показали видео атаки на самолет РФ ДРЛВ А-50 ВКС. На нем видны кадры, как дрон беспрепятственно летает над аэродромом "Мачулищи".

Впоследствии в Беларуси объявили в розыск 29-летнего уроженца временно оккупированного Крыма Николая Швеца, подозреваемого в причастности к взрывам на военном аэродроме.

Николай Швец был задержан и приведен на эфире телеканала "Беларусь 1". Мужчина рассказал, как его якобы "готовили" к теракту в Беларуси.

Оперативный сотрудник КГБ Беларуси в эфире государственного телевидения заявил, что к попытке организации теракта с российским самолетом А-50У на аэродроме в Мачулищах причастны спецслужбы Польши.

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