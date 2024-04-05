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После взрывов в России заявили о сбитии 53 БПЛА в четырех регионах

После взрывов в России заявили о сбитии 53 БПЛА в четырех регионах

Беспилотники/Фото: Генштаб ВСУ

Больше всего дронов "посетили" Ростовскую область — сразу 44.

Минобороны России утверждает об уничтожении и перехвате 53 беспилотников ночью и утром 5 апреля.

Об этом говорится в заявлении пресс-службы ведомства в Сети.

В Минобороны указали, что в течение ночи и ранним утром 5 апреля были пресечены попытки атак с применением беспилотников самолетного типа по объектам на территории РФ.

Утверждается, что дежурные средства ПВО якобы перехватили и уничтожили над территориями Ростовской (44 БПЛА), Саратовской (1 БПЛА), Курской (1 БПЛА) и Белгородской (1 БПЛА) областей, а также над территорией Краснодарского края (6 БПЛА).

Напомним, ночью раздались взрывы в Морозовске и Ейске в Краснодарском крае РФ. В соцсетях сообщалось о вероятности атаки дронами на военные аэродромы в этих городах.

Взрывы также прогремели в Курской области. Эти звуки попали на видео.

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