После задержания Иванова в России допросили еще одного зама Шойгу – Цаликова: британская разведка

Расследование в отношении заместителя министра обороны России Сергея Шойгу – Тимура Иванова –, вероятно, задело более высокопоставленного – первого заместителя министра обороны Руслана Цаликова.

Об этом пишет Министерство обороны Великобритании.

Так, ФСБ допросила Руслана Цаликова по делу о коррупции в министерстве обороны России. Руслан Цаликов, именуемый "покровителем" Тимура Иванова, был допрошен ФСБ в связи с делом Иванова.

Он, вероятно, является третьим лицом в иерархии Министерства обороны РФ после министра обороны Шойгу и начальника Генерального штаба генерала Валерия Герасимова.

"Как и Иванов, Цаликов имеет давние связи с министром обороны Шойгу. Он работал под руководством Шойгу в Министерстве по вопросам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, а затем последовал за ним сначала в офис губернатора Московской области, а затем в 2012 году – в Минобороны", - отметили в разведке.

Существует также реальная возможность того, что расследование в отношении Иванова может затронуть и министра финансов России Антона Силуанова, поскольку некоторые источники утверждают, что строительные агентства Минобороны построили дом для Силуанова.

"Коррупция уже давно является проблемой в российском Минобороны. В 2019 году главный военный прокурор Валерий Петров заявил, что коррупция является "практически корнем большинства проблем в правовом государстве". Коррупция была одним из факторов низкой эффективности России, особенно в начале полномасштабного вторжения в Украину, когда были обвинения в просроченных пайках россиян, некачественных шинах, а также сообщали о хищении горючего", — говорится в сообщении Минобороны Британии.

Напомним, замминистра обороны РФ Тимура Иванова арестовали по подозрению в получении взятки размером в 1 миллион рублей. Так называемые РосСМИ писали, что правоохранители проводят "специальные мероприятия" на даче Иванова в Дагестане.

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