После захвата Панджшер талибы устроили "праздничную" стрельбу: 17 погибших, более 40 раненых

Представитель талибов призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле.

В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.

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Об этом сообщает Reuters.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, так как это может нанести ущерб местному населению.

Напомним:

Накануне в "Талибане" заявили о захвате неподконтрольной провинции Панджшер . В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают.

. В то же время силы сопротивления эту информацию отрицают. Также талибы продемонстрировали на государственном телевидении пропагандистский видеоролик парада, во время которого перед трибуной прошла колонна техники с американским оружием, различными видами бомб и поясами смертников-шахидов.

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