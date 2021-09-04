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После захвата Панджшер талибы устроили "праздничную" стрельбу: 17 погибших, более 40 раненых

После захвата Панджшер талибы устроили "праздничную" стрельбу: 17 погибших, более 40 раненых

Associated Press

Представитель талибов призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле.

В Кабуле по меньшей мере 17 человек погибли и еще 41 человек получил ранения в результате стрельбы в воздух, которую открыли талибы в ночь на субботу, 4 сентября, празднуя "победу" над неподконтрольной провинцией Панджшер.

Об этом сообщает Reuters.

Представитель талибов Забихулла Муджахид в Twitter призвал боевиков движения прекратить стрельбу в Кабуле, так как это может нанести ущерб местному населению.

Напомним:

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