После запрета Twitter: платформа X позволит размещать платную политическую рекламу

Компания X (бывшая Twitter) возвращает платную политическую рекламу. Ранее подобный контент был запрещен.

Об этом сообщает TechCrunch.

Что известно

Следует напомнить, что в 2019 году под руководством тогдашнего гендиректора Джека Дорси реклама была запрещена. Речь шла о том, что "охват политических сообщений нужно зарабатывать, а не покупать". Так, компания запретила контент, ссылающийся на:

кандидата;

политическую партию;

избранного или назначенного чиновника;

выборы;

референдум;

избирательный бюллетень;

законодательство;

определение;

директиву;

судебный результат.

Запрет также охватывал широкий спектр контента, включая любую рекламу, призывающую к голосованию, просьбу о финансовой поддержке и пропаганде за или против любого из вышеперечисленных типов политического контента.

Теперь же X заявила, что начнет разрешать политическую рекламу в рамках усилий по укреплению своей приверженности свободе выражения мнений. Аналитики считают, что, скорее всего, компания просто нуждается в дополнительных средствах от продажи политической рекламы. По данным The New York Times, продажи рекламы X в США упали на 59% по сравнению с прошлым годом.

В то же время, в компании заявляют, что продолжат применять особую политику к платной политической рекламе в США. Так, не будет разрешено продвижение вводящего в заблуждение контента или контента, подрывающего общественное доверие к выборам. Кроме того, планируется создание глобального центра прозрачности рекламы, доступный всем, кто хочет просматривать продвигающиеся на X политические посты. Ранее такую опцию предложила Meta – конкурент X.

Речь идет также о других мерах по защите дискурса на платформе, в частности – политике гражданской честности. Также планируют добавлять общедоступные ярлыки ко всем публикациям, потенциально нарушающим ее. Очевидно, что компания будет бороться с вредоносным контентом, таким как запугивание или обман избирателей, но не будет цензурировать публичные дебаты.

Напомним, в июле Илон Маск анонсировал переименование Twitter в X, что должно было стать частью ребрендинга. Узнаваемая птичка также исчезла из логотипа.

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