После заявлений Ким Чен Ына о «готовности к войне» КНДР запустила десяток баллистических ракет: подробности

Ким Чен Ын. / © Associated Press

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После заявлений Ким Чен Ына о готовности к войне Северная Корея 29 октября запустила около десяти баллистических ракет малой дальности в направлении Восточного моря.

Об этом сообщило издание Yonhap.

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По данным Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи, пуски произошли около 12.30 по местному времени из района города Вонсан на восточном побережье КНДР. Ракеты преодолели около 250 км. В настоящее время южнокорейские военные анализируют их характеристики и дальность полета.

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Министерство обороны Японии также сообщило о запуске ракеты, подтвердив, что объекты упали в воду за пределами исключительной экономической зоны страны. Береговая охрана выпустила предупреждение судам в этом районе, но пока не сообщала ни о каких повреждениях.

Отмечается, что это не менее 17 испытаний ракет с начала года. Во время предварительного ракетного испытания с использованием тактической баллистической ракеты 12 октября режим КНДР выпустил залп ракет, по меньшей мере одна из которых преодолела более 900 км.

Напряженность в регионе растет

По данным информационного агентства Yonhap, ракетные испытания состоялись лишь через несколько дней после того, как 23 октября власти Южной Кореи официально предложили Пхеньяну начать переговоры. Речь шла о проверке линии военного разграничения между двумя странами и восстановлении связи между их вооруженными силами.

Заметим, ситуация на границе между Северной Кореей и Южной Кореей обострилась в сентябре, когда в результате взрыва мины в демилитаризованной зоне пострадали три солдата Сеула. Проведенное расследование показало, что бомбы были заложены северокорейскими солдатами. Впрочем, Пхеньян отверг эти выводы, назвав их сфабрикованными.

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Новые угрозы Ким Чен Ына — что известно

На днях диктатор КНДР Ким Чен Ын призвал командиров армейских рот усилить военную подготовку «для полной готовности к ведению войны». Для этого он призвал коренным образом усилить «интенсивность и качество военных учений». Он назвал это их «главной революционной задачей».

Кроме того, он заявил о новой цели КНДР — приказал командирам «создать сильнейшую армию и ускорить военную революцию по корейскому образцу, обучая сильнейшие роты». По его словам, на горизонте «новая эра наращивания военных вооруженных сил».

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