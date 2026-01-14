После заявлений Трампа Дания начала перекидывать войска и технику в Гренландию — СМИ

Дания направила передовое военное подразделение в Гренландию для подготовки размещения больших сил / © Associated Press

Передовое подразделение Вооруженных сил Дании уже прибыло в Гренландию.

Об этом сообщает датский общественный вещатель DR со ссылкой на собственные источники. В то же время источнику в DR не удалось подтвердить, был ли этот рейс частью операции по усилению обороны острова.

Как Дания усиливает военное присутствие в Гренландии

Известно, что один из самолетов Challenger воздушных сил Дании на днях приземлился в аэропорту Нуука. Дания начала опрокидывать в Гренландию военное имущество и передовые подразделения, которые должны подготовить прием больших сил датской армии и других компонентов обороны.

Это происходит на фоне того, что США в течение нескольких недель усиливали риторику по поводу желания президента Дональда Трампа взять Гренландию под контроль, а также критиковали Данию за уровень защиты острова.

На первом этапе в Гренландию была направлена так называемая передовая команда (форкомандо). Ее задачей, в частности, является подготовка логистики и инфраструктуры для возможного прибытия основных сил в будущем.

По информации DR, речь идет, среди прочего, о военнослужащих подразделений Сухопутных войск, которые должны усилить военное присутствие Дании в Гренландии.

В то же время, значительная часть других подразделений датских Вооруженных сил, в частности боевые части армии, связаны военными обязательствами в странах Балтии.

12 января вечером журналисты DR находились в аэропорту Нуука в момент посадки самолета Challenger датских воздушных сил. Пассажиров самолета забрал белый арендованный автомобиль с тонированными окнами.

Министр: военное присутствие в Гренландии расширят

После закрытого брифинга для Комитета по внешней политике парламента Дании министр обороны Троэльс Лунд Поульсен кратко прокомментировал ситуацию для прессы, заявив о намерениях усилить военное присутствие Дании в Гренландии.

«Мы двигаемся дальше в вопросе более постоянного и масштабного присутствия датских вооруженных сил в Гренландии, а также при участии других стран. Как и в 2025 году, когда в учениях и тренировочных мероприятиях в Гренландии принимали участие другие страны НАТО, мы увидим это и в 2026 году», — сказал он.

Министр обороны также назвал увеличение военного присутствия «четкой реакцией на вызовы, с которыми сталкивается Арктика».

В то же время в понедельник не удалось получить подтверждения, началось ли уже полномасштабное развертывание дополнительных сил, поскольку Троэльс Лунд Поульсен не ответил на вопросы журналистов.

В настоящее время вещатель DR пытается получить комментарий от Министерства обороны Дании.

Командование обороны Дании в комментарии DR сообщило, что в течение последнего года Вооруженные силы повысили уровень активности в Арктике, в частности, в рамках различных оборонных соглашений.

«Вооруженные силы регулярно отрабатывают развертывание соответствующих способностей в Арктике и находятся там в рамках выполнения повседневных задач и подготовки к предстоящим мероприятиям», — отметили в ведомстве.

Тем временем Белый дом предложил Гренландии «выбор»: путь, по которому идти дальше — в Соединенные Штаты или в Китай с Россией.

Отметим, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп в очередной раз выдвинул претензии к Гренландии.