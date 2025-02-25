Данко предупредил о возможном возврате средств, израсходованных на войну с РФ.

В Словакии выразили опасения, что Украина использовала войну для получения финансовой помощи.

Об этом написал Лидер словацких националистов Андрей Данко на странице Facebook.

"Как Зеленский вернет три с половиной миллиарда евро, которые мы туда отправили? Для нас 3,5 миллиарда евро – это огромные деньги. Если немцы вместе с французами и американцами потребуют вернуть свои деньги, Словакия не может молчать", – говорится в сообщении.

Данко сказал, что после трех лет войны люди начали понимать, что Россия останется в захваченных регионах, а Украина использовала этот конфликт для финансовой выгоды.

"Увидим, предаст ли Зеленскую Европу и отдаст ископаемые Трампу, потому что тогда он будет врать Европейскому Союзу", – сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что данные о помощи США Украине, озвученные американским лидером Дональдом Трампом, значительно превышают реальные расходы. Президент Трамп заявил, что США выделили 350 млрд долларов в поддержку Украины, однако эта цифра не подтверждается официальными источниками.

Зеленский заявлял, что Украина не признает 500 миллиардов как долг и даже не готова фиксировать 100 миллиардов. Гранты не являются долгами, и Украина не собирается принимать условия, противоречащие этой позиции.

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