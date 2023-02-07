После землетрясения в Сирии из тюрьмы сбежали два десятка боевиков "Исламского государства"

В тюрьме на северо-западе Сирии в понедельник после разрушительного землетрясения, произошедшего 6 февраля, взбунтовались заключенные. По крайней мере, 20 заключенных, которых считают причастными к террористической организации "Исламское государство" (ИД), сбежали.

Об этом сообщает France 24 со ссылкой на собственные источники в тюрьме.

Согласно источнику, в военной тюрьме Раджо, расположенной у границы с Турцией, содержится около 2000 заключенных, около 1300 из них подозреваются в причастности к ИГ. Среди пленных также курдские бойцы.

Землетрясение магнитудой 7,8, эпицентр которого находился менее чем в 100 км от Раджо, близ Газиантепа в Турции, нанес ущерб тюрьме: треснули стены и двери.

"После землетрясения, которое задело Раджо, заключенные начали бунт и взяли под контроль часть тюрьмы. Около 20 заключенных сбежали. Считается, что они являются членами ИГ", – сообщил собеседник издания, пожелавший остаться неизвестным.

Расположенная в контролируемом повстанцами районе Сирии тюрьма Раджо контролируется протурецкими силами.

Сирийская обсерватория по правам человека (OSHR), неправительственная организация со штаб-квартирой в Лондоне с разветвленной сетью источников в охваченной войной стране, подтвердила, что в тюрьме произошел бунт, но бегство не прокомментировало.

Всего в Турции и Сирии землетрясение и его толчки унесли жизни уже более 4300 человек.

Напомним, сейсмолог из Нидерландов Фрэнк Хугербитс еще за три дня до катастрофы предусмотрел, что разрушительное землетрясение произойдет в Турции и Сирии.

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