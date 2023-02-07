После землетрясения в Турции специалисты зафиксировали более 75 повторных подземных толчков

Мощное землетрясение унесло жизни тысяч людей в Турции и Сирии.

По данным американского агентства, в Турции зафиксировано более 75 подземных толчков.

Об этом пишет CNN.

По данным Геологической службы США, после землетрясения магнитудой 7,8 на юге Турции в понедельник утром по местному времени произошло по меньшей мере 77 подземных толчков силой 4,0 или больше.

Три афтершока имели магнитуду 6,0 или более, включая землетрясение магнитудой 7,5, которое произошло в 95 километрах к северу от эпицентра основного землетрясения.

Подземные толчки протягиваются более чем на 300 километров вдоль зоны разлома, которая разорвалась на юге Турции, ориентирована с юго-запада на северо-восток и простирается от границы с Сирией через провинцию Малатья.

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В Сирии в результате землетрясения погибла сестра премьер-министра страны Хусейна Арнуса.

После сильного землетрясения в турецком порту Искендерун, расположенном на границе с Сирией, вспыхнул сильный пожар.

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