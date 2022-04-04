После жутких кадров из Бучи Германия высылает ряд дипломатов РФ и объявляет их персонами нон грата

По словам Бербок, российские чиновники ежедневно работают против "нашей свободы и сплоченности нашего общества в Германии".
Германия высылает 40 сотрудников посольства РФ в ответ на массовые убийства россиянами украинцев в Буче. Российские сотрудники должны покинуть страну в течение 5 дней.
Об этом заявила министерша иностранных дел Германии Анналена Бербок в понедельник, 4 апреля, передает CNN.
"Российские чиновники ежедневно работают против нашей свободы и сплоченности нашего общества здесь, в Германии. Их работа является угрозой для ищущих убежище у нас. Мы не будем дальше этого терпеть. Об этом мы сегодня сказали послу России", — сказала Бербок.
Глава германского внешнеполитического ведомства отреагировала на зверства русских военных солдат в Буче. Она сказала, что жестокие действия армии РФ "свидетельствуют о невероятной жестокости российского руководства и следящих за их пропагандой, о свободе к разрушению, которая пересекает все границы".
"Мы должны опасаться, что подобные фотографии (появятся – ред. ) из многих других мест, оккупированных российскими войсками", – продолжила она.
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