Последнее китайское предупреждение: МИД Китая призвал своих граждан немедленно уехать из Украины

В субботу, 15 октября, Министерство иностранных дел Китая опубликовало обновленное предупреждение о путешествиях, в котором обращается к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом немедленно уехать из страны.

Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times в Twitter.

Отмечается, что украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев упорно просят не откладывать выезд из страны.

В Twitter американской аналитической группы Open Source Intelligence Monitor опубликованы скриншоты из сообщения на сайте МИД Китая.

Цифровая министерства иностранных офицеров все время была заблокирована забронировано путешественником путешествием по всему украинским гражданам, которые в настоящее время находятся в Украине, чтобы получить единственное место в «Серьезной деятельности». pic.twitter.com/IElkcImMJL — OSINTdefender (@sentdefender) October 15, 2022

Призыв покинуть Украину китайское внешнеполитическое ведомство мотивирует "серьезной ситуацией в безопасности".

Еще 24 февраля, сразу после полномасштабного вторжения РФ, посольство Китая в Киеве приступило к эвакуации граждан КНР из Украины чартерными рейсами. Тогда ведомство на три дня открыло регистрацию пассажиров, желающих покинуть страну.

Также читайте Китай и Турция помогают России обходить санкции — EUObserver

Сообщение МИД появилось накануне начала ХХ съезда Коммунистической партии Китая, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве КНР с Россией.

Позиция Пекина по поводу войны, которую развязал Кремль в Украине, всегда была неоднозначной. При этом Китай не критикует Россию и не вводит против нее санкции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

Читайте также: