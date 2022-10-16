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Последнее китайское предупреждение: МИД Китая призвал своих граждан немедленно уехать из Украины

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Последнее китайское предупреждение: МИД Китая призвал своих граждан немедленно уехать из Украины

Фото: Associated Press

Внешнеполитическое ведомство КНР мотивировало призыв покинуть Украину "серьезной ситуацией в безопасности".

В субботу, 15 октября, Министерство иностранных дел Китая опубликовало обновленное предупреждение о путешествиях, в котором обращается к своим гражданам, находящимся в Украине, с призывом немедленно уехать из страны.

Об этом сообщает китайское государственное издание Global Times в Twitter.

Отмечается, что украинское посольство Китая предоставит помощь в организации переезда, который власти называют эвакуацией. Также китайцев упорно просят не откладывать выезд из страны.

В Twitter американской аналитической группы Open Source Intelligence Monitor опубликованы скриншоты из сообщения на сайте МИД Китая.

Призыв покинуть Украину китайское внешнеполитическое ведомство мотивирует "серьезной ситуацией в безопасности".

Еще 24 февраля, сразу после полномасштабного вторжения РФ, посольство Китая в Киеве приступило к эвакуации граждан КНР из Украины чартерными рейсами. Тогда ведомство на три дня открыло регистрацию пассажиров, желающих покинуть страну.

Сообщение МИД появилось накануне начала ХХ съезда Коммунистической партии Китая, на котором, в частности, будут обсуждаться вопросы о сотрудничестве КНР с Россией.

Позиция Пекина по поводу войны, которую развязал Кремль в Украине, всегда была неоднозначной. При этом Китай не критикует Россию и не вводит против нее санкции.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин встретились в рамках саммита Шанхайской организации сотрудничества в Узбекистане.

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