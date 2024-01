"Последнее племя каннибалов на Земле" убивает людей, "одержимых демонами", а затем съедает их (фото)

Неестественные смерти, такие, как несчастные случаи или убийства, являются делом полиции в нашем обществе. Но по древним законам народа короваев в Папуа, Индонезия, которых ранее посетил американский авантюрист, неестественную смерть расследует племенной шаман или знахарь.

Об этом говорится в подкасте Cultures and Peoples of the World.

После того, как шаман расследует инцидент, он часто предписывает совершить ритуальный каннибализм, чтобы решить проблему.

Короваи верят, что рядом с нами живут призрачные злые духи, которых называют хахуа, которые иногда овладевают человеческими телами для осуществления своих демонических действий.

"Когда член племени умирает неестественной смертью, это часто приписывается действиям хахуа", – говорится в подкасте. "Короваи воспринимают этих духов как угрозу не только для отдельного человека, но и для всего сообщества".

Племя короваев / Фото: Paul Raffaele/REX/Shutterstock

Короваи считают, что единственный способ защитить племя от новых неестественных смертей — уничтожить человека, одержимого демоном. Сначала "одержимого" человека идентифицируют с помощью процесса "духовного различения и консультации", затем его ритуально убивают всем племенем.

Затем начинается вторая часть ритуала, благодаря которой короваи получили титул "последнего племени каннибалов на Земле".

После убийства подозреваемого хахуа его тело забивают и едят. "Этот поступок вызван не физической потребностью, а глубоко символическим жестом", — объясняют ведущие. "Поедая хахуа, племя считает, что уничтожает злого духа и не дает ему нанести дальнейший вред".

Племя короваев / Фото: Paul Raffaele/REX/Shutterstock

Члены племени не убивают одержимого, чтобы наказать его. Ритуальное убийство рассматривается как акт милосердия, освобождающий их от внутреннего демона.

"Убийство хахуа считается торжественным и необходимым актом, совершаемым для защиты благополучия общества".

Считается, что охотничье-собирательский образ жизни короваев насчитывает десятки тысяч лет. По данным The Daily Telegraph, "к концу 1970-х годов, когда антропологи приступили к изучению племени, короваи не подозревали о существовании каких-либо народов, кроме них самих".

Съемочная группа BBC, посетившая их в 2007 году, сообщила, что короваи видели в них "белых привидений", которые пришли предупредить их о конце света.

Племя короваев / Фото: E Baccega/imageBROKER/REX/Shutterstock

В каком-то смысле мир короваев подходит к концу. С каждым днем современный мир все ближе приближается к их изолированной территории, поскольку все больше и больше тропических лесов, в которых они жили на протяжении тысячелетий, расчищается под сельскохозяйственные угодья. Изменение климата также усложняет способность поддерживать свой странный и невероятно древний образ жизни.

