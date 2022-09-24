Последнему крупному банку России грозит отключение от SWIFT: какие еще санкции готовит ЕС

В рамках усиления санкций против России в Евросоюзе рассматривают возможность отключения последнего крупного госбанка страны от международной платежной системы SWIFT.
Речь идет о "Газпромбанке", через который производятся расчеты за газ. Именно это финучреждение может стать первым кандидатом на отключение от SWIFT в восьмом пакете санкций ЕС.
Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на знакомых с обстановкой дипломатов.
Принять такие меры предлагают страны Балтии, Ирландия и Польша.
Эти государства также предлагают включить в восьмой пакет санкций против РФ следующие пункты:
- запрет на покупку в России сжатого природного газа,
- ограничить сотрудничество в атомной энергетике,
- подвести под санкции услуги по страхованию поставок долларовых банкнот (сами поставки запрещены с начала марта);
- расширить запрет на вход в порты ЕС для российских судов;
- новые санкции в отношении пропагандистских медиа.
Евросоюз также рассматривает ужесточение технологических санкций против России, запрет на поставку программного обеспечения и средств кибербезопасности, полное эмбарго на алмазы и сталь и ограничение на рынке недвижимости.
Отмечается, что под санкции могут попасть соглашения с компаниями и гражданами РФ, не являющимися резидентами одной из стран ЕС.
Главы МИД стран Евросоюза должны рассмотреть восьмой пакет санкций против России на встрече в Праге 6-7 октября.
Напомним, в восьмой пакет санкции против РФ может также войти ограничение цены на нефть.
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